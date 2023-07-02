Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, 2. maçında karşılaştığı Fransa’ya 66-43’lük skorla yenildi.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubundaki 2. maçında Fransa ile karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 30-23’lük üstünlüğüyle tamamlanırken, milliler müsabakadan 66-43’lük skorla mağlup ayrıldı.

Millilerde Işık Su Güven 12 sayı kaydetti. Fransa’da ise Marine Dursus 16, Ines Pitarch-Granel 12, Tea Cleante 10 sayıyla oynadı.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, grubundaki 3. maçında yarın saat 19.00’da Macaristan ile karşılaşacak.