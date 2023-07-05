Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, Son 16 Turu’nda karşılaştığı Belçika’yı 62-59’luk mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçında Belçika ile karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Belçika’nın 42-25’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milliler son çeyrekteki iyi oyunuyla müsabakadan 62-59’luk skorla galip ayrıldı.

Millilerde Ceren Akpinar 20, Elif İstanbulluoğlu 14 sayı kaydetti. Belçika’da ise Alicia Courthiau 15, Kyra Bruyndoncx 10 sayıyla oynadı.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, çeyrek final maçında yarın saat 19.00’da İspanya ile karşılaşacak.