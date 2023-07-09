Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa’yı 63-61’lik skorla mağlup eden Slovenya şampiyon oldu.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Slovenya ile Fransa karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Slovenya’nın 35-34’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Çekişmeli geçen müsabakadan Slovenya 63-61’lik skorla galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Slovenya’da Lea Bartelme 22, Ajsa Sivka 20, Zoja Stirn 15 sayı kaydetti. Fransa’da ise Sarah Keboum Biamou 12, Marine Dursus ve Ines Pitarch-Granel 10 sayıyla oynadı.

Öte yandan Sırbistan’ı 80-52’lik skorla mağlup eden İspanya ise turnuvayı 3. tamamladı.

Final maçının ardından düzenlenen törende şampiyon olan Slovenyalı oyuncular kupasını kaldırdı. Fransa ve İspanya takımlarına da madalyaları verildi.