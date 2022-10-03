Elazığ’da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ’da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, şüpheli H.Ç.’nin bir kamu kurumundaki kabloları kesmeye çalıştığını tespit etti. Suçüstü yapılan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 18 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.