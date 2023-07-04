Denizli’nin Çameli ilçesinde 64 yaşındaki adam, evinin yanındaki su kuyusuna inerken, eskimiş olan merdivenin kırılması sonucu mahsur kaldığı kuyudan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 yaşındaki Mukadder Baş, evinin yanında bulunan 18 metre derinliğindeki su kuyusuna inerken, merdivenin eski olması nedeniyle düşerek yaralandı. Baş’ın bağırış sesleri üzerine kuyuda mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yaralı yaşlı adamı kurtarmak için su kuyusuna indi. Dakikalar sonra Baş, sıkıştığı kuyudan çıkarılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Baş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.