Samsun Büyükşehir Belediyesince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla "Cepheden Mektup Var" sergisi düzenlendi. Milli Mücadele ruhunu yansıtan sergiye Samsunluların ilgisi yoğun oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110’ncu yılı vesilesiyle PTT Çalışanları Derneği iş birliği ile düzenlenen "Cepheden Mektup Var" sergisi Samsunlularla buluştu. Sergide Çanakkale Savaşı’nda vatan uğruna canlarını feda eden atalarımızın cepheden yazdığı 26 mektup sergileniyor. Ayrıca 1. Dünya Savaşı’nda esir düşen Samsunlu bir askerin 107 yıl sonra torunlarına ulaşan mektubu da sergide yer alıyor.

Samsunlu askerin mektubu da sergi de yer alıyor

Samsun Kent Müzesinde düzenlenen "Cepheden Mektup Var" sergisinde; ülkesini savunmak için Anadolu’nun dört bir yanından genç ihtiyar demeden Çanakkale’ye koşanların kaleminden dökülen mektuplar yer alıyor. Mektuplarda yer alan her cümle tarihi destanı bambaşka bir perspektifle anlama fırsatı sunuyor. Samsun Kent Müzesi’nde 18 Mart itibariyle ziyarete açılan sergi 24 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

"Geri Dönmeyi Düşünmediler"

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Amazon Köyü Müzesi’nde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Geri Dönmeyi Düşünmediler" temalı bir program düzenlendi. Oluşturulan figüratif alanda tarihi zaferin ruhu yansıtılırken Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel öğrencilere önemli bilgiler verdi. Amazon Köyü Müzesi’nde belgesel, şiir ve türkülerle Çanakkale Zaferi anlatıldı. Samsun’dan Çanakkale’ye giden askerlerin künyeleri de programda sergilendi.