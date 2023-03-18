18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü münasebeti ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde çelenk sunma töreni yapıldı.

Saat 09.30 da Atatürk büstü önünde gerçekleşen anma töreninde çelenk sunumunun ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Deniz Binbaşı Berdan Aktürk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, program Armutalan Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Başsavcı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Prokolü, Gaziler Derneği,Sosyal Toplum Kuruluşları ve siyasi partiler katıldılar.