Muş’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nün 108. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Garnizon Şehitliği Çelenk sunma töreni ile başlayan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü programı, akabinde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ile devam etti. Şehitlerin ruhuna hitaben Kur’an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunduğu törende şehitliklere karanfil bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanlığı personellerinden Piyade Teğmen Mükremin Topal, “Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimize bu anlamlı günde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Aynı zamanda bu gün 108 yıl önce 18 Mart 1915’te şanlı ordumuzun Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünya ya gösterdi. Destansı Çanakkale deniz zaferinin de yıl dönümüdür. Bu zafer milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur” dedi.

Tören mangası tarafından şehitlere saygı atışı yapılması ile tören son buldu.