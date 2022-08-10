Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 kilometrelik Atatürk Bulvarı’nı 17 günde yeniledi. Asfaltlandıktan sonra trafiğe açılan bulvar, yeni haliyle göz kamaştırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 kilometrelik Atatürk Bulvarı’nı 17 günde yeniledi. Asfaltlandıktan sonra trafiğe açılan bulvar, yeni haliyle göz kamaştırıyor.

TEKNOFEST KARADENİZ 2022’ye sayılı günler kala kent merkezindeki alt ve üst yapı projelerini halkın hizmetine sunmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kentin can damarı olan Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalarını tamamladı. 8 Temmuz’da başlayan çalışmada eski ve yamalı asfaltı söken Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, zemini kazıyarak hazır hale getirdi. Asfaltı kurduğu tesiste üreten belediye, kendi araç ve iş makinesi parkını kullandı. Belediye bu sayede yapım maliyetini büyük oranda azalttı.

100 personel 17 günde tamamladı

Ekiplerini 7/24 esasına göre vardiyalı çalıştıran daire başkanlığı, bulvarın Karayolları Kavşağı ile Belediye Evleri Kavşağı arasındaki 18 kilometrelik yolun yapımı için 33 bin ton asfalt döktü. 42 kamyon, 20 iş makinesi ve 100 personelin gece-gündüz çalıştığı bulvar, 17 günde asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yol çizgileri Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çizilerek trafik levhaları yenilenen bulvar, sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sundu.

2023 vizyonu

2023 vizyonu çerçevesinde Samsun’u yeni vizyonuyla geleceğe hazırladıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte çözülmeyen sorun bırakmayacaklarını kaydetti. Yıllık program dahilinde tüm alanlarda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Demir, “Tüm ilçemizin yol ve su gibi kronik sorunlarının önemli bir kısmını çözdük. İnşallah seneye yol problemi olan kırsal mahalle kalmayacak. Kent merkezindeki ulaşım ve trafik problemlerini Akıllı Şehir ve Trafik Güvenliği Projesi ile ortadan kaldırıyoruz. Trafiği senkronize edecek dijital yapay zeka sistemini henüz devreye almadık. Ama şu an trafik, yaptığımız kavşak düzenlemeleri ve yol genişletmeleriyle önemli oranda rahatlamış durumda. Proje kapsamında bozulmuş, kötü durumda olan Atatürk Bulvarı’nın asfaltını yeniledik. 18 kilometrelik kara ve deniz bandındaki çalışmaları 17 günde tamamladık. Tüm ekiplerimizi tebrik ediyor, yolun halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.