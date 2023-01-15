Manisa’nın Spil Dağı’nda dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Asteğmen Ahmet Necat Köse’nin ölüm haberi Giresun’un Eynesil ilçesindeki ailesine ulaştı. Trafik kazasında ölen asteğmenin terhis olmasına 18 gün kaldığı öğrenilirken, ailesi cenazesini almak üzere Manisa’ya gitti.

Manisa’nın Spil Dağı’nda dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Asteğmen Ahmet Necat Köse’nin ölüm haberi Giresun’un Eynesil ilçesindeki ailesine ulaştı. Trafik kazasında ölen asteğmenin terhis olmasına 18 gün kaldığı öğrenilirken, ailesi cenazesini almak üzere Manisa’ya gitti.

Alınan bilgiye göre, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Asteğmen Ahmet Necat Köse’nin (35) kullandığı 35 NHA 30 plakalı otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Asteğmen Ahmet Necat Köse, hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Manisa 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen Köse’nin izin gününde olduğu öğrenilirken, acı haberi alan Giresun’un Eynesil ilçesindeki ailesi cenazelerini almak üzere Manisa’ya gitti. Asteğmen Ahmet Necat Köse’nin 18 gün sonra terhis olacağı öğrenildi.