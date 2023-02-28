Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) tarafından kurtarıldı.

Araması olan ve yakalanan 49 kişiden 27’si tutuklandı

Araması olan ve yakalanan 49 kişiden 27’si tutuklandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti.

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