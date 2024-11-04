Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası yıkım kararı alınan ve yapısı ile konumu nedeniyle yıkımı yaklaşık 18 aydır ötelenen Adem Çavuş Apartmanı’nda yıkım işlemlerine başlandı.

Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası yıkım kararı alınmasına rağmen yapısı ve konumu nedeniyle yıkımı yaklaşık 18 aydır ötelenen Adem Çavuş Apartmanı’nda yıkım işlemlerine başlandı. Çevresinde biri az hasarlı, diğeri hasarsız iki binanın bulunmasının yanı sıra yapısı ve konumu nedeniyle özel firmaların yıkımına sıcak bakmadığı binada bugün yıkım işlemlerine başlandığını kaydeden Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Ercan Eren, uzun bir sürenin ardından risk teşkil eden binada yıkım işlemlerinin başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıkımı 18 aydır ötelenen Adem Çavuş Apartmanı’nda başlanan yıkım işlemlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden firma yetkilisi ise, 5 günlük bir çalışma sonrası yıkım işlemlerine başladıklarını belirtti.