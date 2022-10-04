Antalya’da yaşayan 12 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Mehmet Ercan Sönmez, geçirdiği 18 ameliyatın ardından konuşmaya ve tekerlekli sandalyeyle okula gitmeye başladı. Oğlunun okul hayalini gerçekleştiren ve evde yaptığı yaprak sarmaları satarak ilk adımını attıran fedakar anneye valilikten de destek geldi. Valilik izniyle açılan kampanyada eksik kalan 6 bin Avro’nun tamamlanmasıyla Mehmet’in yürümesini sağlayacak olan robotik cihaza kavuşacak.

Antalya’da yaşayan 12 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Mehmet Ercan Sönmez, geçirdiği 18 ameliyatın ardından konuşmaya ve tekerlekli sandalyeyle okula gitmeye başladı. Oğlunun okul hayalini gerçekleştiren ve evde yaptığı yaprak sarmaları satarak ilk adımını attıran fedakar anneye valilikten de destek geldi. Valilik izniyle açılan kampanyada eksik kalan 6 bin Avro’nun tamamlanmasıyla Mehmet’in yürümesini sağlayacak olan robotik cihaza kavuşacak.

Kepez ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Semra Sönmez’in ikinci bebeği erken doğumla 510 gram dünyaya geldi. Anne Sönmez, uzun süre yoğun bakımda kalan bebeğini 5.5 sonra kucağına alabildi. 8 ay geçmesine rağmen tepkileri bulunmayan bebeğinin durumundan şüphelenen anne Sönmez, hastanenin yolunu tuttu. 13 aylıkken serebral palsi (beyi felci) teşhisi konulan minik Mehmet Ercan Sönmez’in zorlu tedavi süreci de bu zamandan sonra başlamış oldu. Anne Semra Sönmez ve doktorların çabasıyla Mehmet, 4.5 yaşında az da olsa konuşmaya ve yürümeye başladı. Eşinden ayrı olan ve hayatın yükünü tek başına omuzlayan anne Semra Sönmez, çocuğuna en iyi tedavi imkanını sağlayabilmek için gündelik ev temizliklerine gitti, evden yaprak sarması sattı. 12 yıldır oğlunun konuşması ve yürümesi için çaba sarfeden Sönmez, bunu da başardı. Artık tekerlekli sandalyeyle de olsa okula giden Mehmet Ercan Sönmez, 100. Yıl Ortaokulu’ndaki özel sınıfta eğitimine devam ediyor. Okul Müdürü Gürol Güven ve öğretmenlerin yakından ilgilendiği Mehmet Ercan, derslerden kalan zamanının büyük bölümünü kütüphanede ders çalışarak geçiriyor. Yine en büyük destekçilerinden biri annesi olan Mehmet Ercan Sönmez’in, yürümesini sağlayacak robotik bir cihaza ihtiyacı var. Bu cihaza kavuşabilmek için valilik onaylı kampanya başlatan anne Sönmez, 37 bin 500 Avroluk, cihaz parasının 31 bin 500 Avrosunu toplamayı başardı. Önünde kampanyanın tamamlanması için bir aylık süre kalan Anne Sönmez eksik olan 6 bin Avroyu toplayabilmek için hayırseverlerden destek istedi. Bu paranın tamamlanmasıyla cihazına kavuşacak olan Mehmet Ercan’ın yürüme hayaline bir adım daha yaklaşmış olacak.

"Adımlama dönemine girdi"

49 yaşındaki anne Semra Sönmez, Mehmet Ercan’ın 12 senedir serepral palsi hastası olduğunu belirterek, bugüne kadar oğlunun iyileşebilmek için 18 ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Tüm çabasının oğlunun yürüdüğünü görmek için olduğunu dile getiren Sönmez, “ Oğlumun 5 yıl önce durumu daha ağırdı ve çoğu zamanında yatakta geçiriyordu. Ama ondan sonraki süreçte gerek benim fedakarlıklarım gerekse ilgili kuruluşların desteğiyle çok iyi mesafeler aldık. Çok yoğun bir fizik tedavi, özel eğitim, ergoterapi ve yüzme dersleri aldık. Mehmet şuan adımlama dönemine girdi. Bir ameliyatımız kaldı olacağımız” dedi.

Okula övgü

Mehmet’in 2 yıldır eğitimine Kepez 100. Yıl Ortaokulu’ndaki özel sınıfta devam ettiğini dile getiren Sönmez, “Çok iyi durumdayız, okumayı öğrendik. Eskiden oğlum bu sandalyeye bile oturamıyordu. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu ve çok yol katettik. Burası bize okul değil evimiz gibi oldu, çok huzurlu bir yerdeyiz. Günün 6 saatinde gözüm arkada kalmadan oğlumu buraya bırakabiliyorum. Okuldaki her türlü etkinlikte yer alıyor hem o hem ben çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

"Hayallerimizin biri daha gerçekleşecek"

En büyük hayallerinden birinin Mehmet’in okula başlamasıydı diyen anne Sönmez, “Bu hayalimiz gerçekleşti. Kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilmesini istiyorum. Okulla birlikte sosyalleşti ve çok iyi gelişti. En büyük hayalim ise oğlumun yürüdüğünü görmek. Bunun içinde robotik cihazının alınması gerekiyor. Onun parasını karşılayabilmek için valilik onaylı bir kampanyamız var. Gerekli olan paranın büyük miktarın hallettik cihaz Türkiye’ye geldi. Şuan 6 bin Avro eksiğimiz var. 31 bin 500 Avro’yu topladık. Geri kalan miktarı tamamlayıp cihazı alırsak oğlum yürüyebilecek. Kampanya devam ediyor. Son bir ay gibi bir süremiz kaldı. Bu miktarı tamamlarsak Mehmet için gelecek adına hayallerimizden biri daha gerçekleşmiş olacak. Bu hayallerimize herkesin destek olmasını bekliyorum“ ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımla yanında gezmek istiyorum"

Kütüphanede öğretmeniyle ders çalışan Mehmet Ercan Sönmez, "Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Burada Arif diye bir arkadaşım vardı, onu da buldum. 6. sınıfı bitirdim. İleride doktor yada cerrah olmak istiyorum. Çünkü hayalim meslek sahibi olmak. Arkadaşlarımla koşmak istiyorum. Arkadaşlarımın yanında gezmek istiyorum” dedi.