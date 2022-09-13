Balıkesir’in Manyas ilçesinde 18 aileye koyun ve koç desteği verilecek.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde 18 aileye koyun ve koç desteği verilecek.

Or-Köy tarafından yürütülen orman köylüsünü geliştirme ve kalkındırma projesi ile Manyas’ın kırsal Çakırca, Darıca ve Peynirkuyu Mahallesinde toplam 18 orman köylüsüne 30’ar adet koyun ve birer adet koç alımı için hibe desteği sağlanacak. Or-Köy ve Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından projeden yararlanacak üreticiler için kura çekimi yapıldı.

Toplam da 3 kırsal mahalleden 80 üreticinin proje için başvuru da bulunduğu belirtilirken, kura da isimleri çıkan ve kriterlere uyan üreticilere toplam 540 koyun ve 18 adet koç alımı için hibe ödemesi yapılacak. Üretici başına 65 bin TL. tutarındaki ödemenin yüzde 20 sini 13 bin TL. yi devlet karşılarken, geriye kalan 52 bin lirayı ise üreticiler ilk iki yıl geri ödemesiz beş yılda faizsiz olarak beş eşit taksitte ödeyecekler. Projenin toplam maliyetinin 1 milyon170 bin TL. olduğu bu bedelin 234 bin lirasının hibe geri kalanın ise ilk iki yılı geri ödemesiz sonrasında beş yılda eşit taksitler halinde ödeneceği açıklandı.