Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 176 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 176 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)’ çerçevesinde Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hibe destekli tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtım ile ilgili yapılan açıklamada, “Yerli ve milli çeşit olan reis isimli buğday tohumu ilçemizde 176 çiftçimize 62 ton, 2 bin 480 dekar alanda ekimi yapılmak üzere yüzde 50 hibeli ekmeklik buğday tohumu dağıtılmıştır. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.