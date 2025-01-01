Manavgat’ta aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan kontrollerde ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. isimli bir şahıs timler tarafından yakalandı. İ.K. Manavgat Adliyesindeki işlemlerin ardından Ilıca’da bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.