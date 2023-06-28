Isparta Belediyesi, 44 mahalle muhtarlığıyla belirlenen ve kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını evlerinin önünde keserek önemli bir hizmete imza atmaya devam ediyor. Kurban kesim hizmeti alan vatandaşlar, “Belediyemiz bir telefonla ayağımıza kadar gelerek kurbanımızı kesti. Çok memnunuz, teşekkür ederiz. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından başlatılan kurbanlarını alan ancak kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli, yalnız yaşayan, şehit yakını ve gazilerin kurbanlarını bayramın birinci gününde kesilmesi uygulamasına bu yıl da devam edildi. Isparta Belediyesi, 10 ekip 40 kişilik personelle vatandaşların evlerine giderek, kurban kesim hizmeti verdi.

Bayram namazının kılınmasının ardından ekipler, adreslere giderek vatandaşların kurbanlarını İslami şartlara uygun olarak kesti. Kurban kesimlerine Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de eşlik etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in vatandaşlara selamını ve hayırlı bayramlar dileklerini ileten Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla bu yıl da kurban kesim hizmetine devam ettiklerini söyledi.

"40 kişilik personelle kesim işlemini gerçekleştiriyoruz"

Gözgün, “Belediye başkanımız kurbanını alıp kestirecek kimsesi olmayanlar için göreve gelmesinin ardından yola çıkmıştı. Vatandaşlarımızın bu konuda yanındayız. Muhtarlarımızdan gelen talepler karşısında 174 vatandaşımızın kurbanını kesiyoruz. Şu anda 40 kişilik personelle kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz kurbanları kestikten sonra etleri hazır bir şekilde vatandaşlarımıza veriyor. Bizim için çok önemli ve anlamlı bir hizmet. Kurbanını kesebilecek bir kişiye ihtiyacın vardır o anda da belediye ‘ben varım’ dedi. Çok şükür yıllardır bu hizmeti veriyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız Kurban Bayramı geçirmeyi nasip etsin. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz” dedi.

"Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz”

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine gidilerek, sabah saatlerinden itibaren kurbanları kesilmeye başlanan vatandaşlar da teşekkürlerini ilettiler. Kurbanı kesilen Mehmet Cantürk, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Belediyemiz bir telefonla ayağımıza kadar gelerek kurbanımızı kesti. Çok memnunuz, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesim hizmetini alan Ayşe Kara da belediyenin bu hizmetinden çok memnun olduğunu ifade etti. Kimsesi olmadığını kaydeden Kara, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Kurbanımızı kesiyorlar, Allah nasip ederse depremzedelere bağışlayacağım. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Başkanımızın kızı için de dualar ediyoruz. Allah yavrumuza şifalar versin. O da bizim çocuğumuz sayılır” şeklinde konuştu.

Sidre Mahallesinde ikamet eden engelli Zeki Dikbaş ve Havva Dikbaş çiftinin kurbanları da kesildi. Zeki Dikbaş’ın ablası Raziye Uysal, 3 yıldır belediye ekiplerinin kurbanlarını kestiğini belirterek, “Kurbanlarımız kesildi. Çok memnunuz. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Belediye ekiplerinin her yıl evlerine gelerek kurbanlarını kestiğini söyleyen engelli Hasan Hüseyin Ata da, “Sayın başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımızın kızı için de duacıyız. İnşallah bu dualarımız kızımıza şifa olur. Belediyemiz bayramda bizi yalnız bırakmadı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.