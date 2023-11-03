Artvin’in Borçka ilçesindeki Gürcistan sınırında bulunan Camili Havzası’nda yer alan 172 yıllık tarihi İremit Camii yıllara meydan okuyor.

Camili Havzası’ndaki 6 köyden biri olan Maral’da, Osmanlı döneminden kalma tarihi İremit Camii, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor. Osmanlılar döneminde 1851 yılında inşa edilen ve büyük bir bölümü ahşaptan yapılan caminin, minber, kapı ve diğer bazı bölümlerinde çeşitli motifler ve kökboyası kullanılmış. Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ve köy halkı tarafından özenle korunan 172 yıllık tarihi cami, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Her ton kullanılmış insanı resmen büyülüyor

Caminin fotoğraflarını gördüğünde ilgisini çektiğini söyleyen Gülay Sinir, Macahel Vadisine düzenlenen geziye katılarak özellikle İremit Camii’yi de görmek istediğini belirterek mimari ve rengarenk motiflerini çok beğendiğini söyledi. Sinir “Bu camiyi çok merak ediyordum. Böyle bir fırsat oldu. Ben çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. El işlemeleri çok güzel. Yıllar önce yapılmış bir şey ama halen günümüze kadar kalmış çok güzel inşallah böylede devam eder. Her ton kullanılmış bütün renkler çok güzel bir şekilde insanı büyülüyor” dedi.

Camiyi ziyaret eden Neslihan Tüysüz ise caminin renkli oluşu ve kendine özgü motifler oluşunun ilgisini çektiğini belirterek cıvıl cıvıl bir cami olduğunu söyledi.