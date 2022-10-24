Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 17. düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali Programı, ATO Konferans Salonu’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 17. düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali Programı, ATO Konferans Salonu’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bu yıl; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilecek olan hasat festivali öncesi düzenlenen toplantıya basın mensuplarının katılımı yoğun oldu.

Toplantıda; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ATO Başkanı Ali Uçar, ATO Meclis Başkanı Suat Akın, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, Ayvalık Ziraat Odası Genel Sekreteri Murat Davranlı ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Zuhal Yıldız ve ATO Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Aktaş basın mensuplarının karşısına geçti.

Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 3-6 Kasım tarihleri arasında 17’ncisinin düzenleneceği Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin ilçeye bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Ayvalık ve yöresinde zeytin hasatları başladığını ve belediyenin beş bin zeytin ağacından ürün toplamaya başladıklarını kaydeden Ergin, “Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Ayvalık’taki 2.5 milyon zeytin ağacının yarısının yaşı 200’ün üzerinde. Ayrıca Mutlu Köy’de bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir abide ağacımız da bulunuyor. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Artık şunu herkes çok iyi öğrendi; Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme, farklı bir lezzete ve farklı bir nefasete sahip. Ayvalık zeytinyağıyla tanışan damaklar bir daha bu lezzetten vazgeçemiyor. Ayvalık’ta işlenen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 80’i zeytinliklerden oluşuyor 4 bin 500 aile zeytinlik sahibi. Bu hemşehrilemiz geçimlerini, aile bütçelerine katkılarını zeytincilik sektöründen sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta” dedi.

17. Zeytin Hasat Festivali programını açıkladı

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da, çok kısa bir sure önce gerçekleşen seçimlerin ardından ATO’nun yeni yönetimini oluşturduklarını hatırlatarak, “Bu kısa süre içinde 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan etkinlikler için yoğun çalışma ve çaba içinde bulunmaktayız. Amacımız hasat günleri ile birlikte Ayvalık Zeytin Zeytinyağının, markalarımızın, coğrafi işaretimizin, doğal değerlerimizin tanıtımını yapmak, Ayvalık Zeytinyağının dünyaca bilinen ününü korumak ve bu ünü Ayvalık Gastronomisi, Gastro Turizmini geliştirmek, Ayvalık Turizm sezonunu uzatmak amacı ile turizm sektörümüze aktarmak, birbirinden ayrılmaz bu iki sektörü daha güçlü bağlar ile birbirine bağlamaktır” dedi.

Festival program dahilinde ilk gün, sektörel pazar açılışı ile etkinliklerin başlayacağını kaydeden Ali Uçar, “4 Kasım 2022 Günü etkinliklerimiz içinde, sergi açılış ve ziyaretlerinin yanısıra, son zamanların önemli konusu, Sayın Alev Baymur ‘un sunacağı ‘3T Zeytinin, günümüz teknolojisine uygun olarak Metaverse dünyasında yerini alması ve Dijital gezici müzelerle gelecek nesillere aktarımını kolaylaştırmak’ amaçlı proje çalışmasıdır. 3 gün 5 Kasım 2022 Cumartesi günü ana panel konumuz Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz hanımefendinin katılımı ile ‘Ayvalık zeytin ve zeytinyağının ününün korunması, Ayvalık coğrafi işaretinin bu üne katkıları 6 Ekim pazar günü spor aktiviteleri ile Ayvalık, Cunda, Küçükköy ve Altınova merkezlerinde ikramlı müzik etkinlikleri ve sunumlar yapılacak olup, tüm Ayvalık da yaşayanlar ve misafirlerimiz davetlidir” diye konuştu.