Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için Karabük’ün Yenice ilçesinde hazırlanan yakacak ve ihtiyaç malzemelerinin yüklü olduğu 10’u tır olmak üzere 17 araç dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için Karabük’ün Yenice ilçesinde hazırlanan yakacak ve ihtiyaç malzemelerinin yüklü olduğu 10’u tır olmak üzere 17 araç dualarla uğurlandı.

Yenice Kaymakamlığı- Yenice Belediyesi koordinesinde depremzedeler için yardım malzemeleri toplandı. İlk etapta toplanan 10 tır yakacak odun, 7 kamyon insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için tören düzenlendi.

Kaymakam Büşra Güneş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törenin ardından yapılan dualarla malzeme yüklü araçlar deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı.