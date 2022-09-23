Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, oda seçimlerinde 5’inci kez aday oluyor.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, oda seçimlerinde 5’inci kez aday oluyor.

İlk kez 2005 yılında BODTO başkanlığına seçilen Kocadon, odanın 2 Ekim günü yapılacak seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Mahmut Serdar Kocadon, düzenlediği etkinlikte 10 meslek komitesinin adaylarını tanıttı.

Odanın tüm gücünü üyelerinden aldığını ifade eden BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “BODTO’nun tek görevi üyelerinin menfaatini korumaktır. Bizim imar yapma, yeşil alan açma gibi bir yetkimiz yok. Bizim tek amacımız üyelerimizin menfaatini korumaktır. Çok ciddi çalışmalardan sonra akredite olduk ve en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi olduk. Bu başarı hepimizin. İnşallah bundan sonra da bu başarıları devam ettireceğiz" dedi.

Önümüzdeki dönemde agro turizm üzerine önemli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kocadon, “Biz buna çok önem veriyoruz. Aslında buna Mart ayında başlamıştık ama 2 hafta önce hayata geçirdik. İlçedeki STK başkanlarımızla bir agro turizm rotası çizmeye başladık. Artık turizmde deniz, kum, güneş, artı tarih, artı gastronomi, artı da alternatif turizm var. Bunun da en güzelini Leleg Yolu’nu turizme kazandırarak yaptık. Bu yolu tüm Türkiye’ye anlatan TÜRSAB’a da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Artık Bodrum’un kaybedecek günü olmadığını ifade eden Kocadon, “Onun için mavi ekip olarak yeni dönemde yeni arkadaşlarla, yeni kanlarla devam etmeye karar verdik ve hepimiz mavide buluşacağız. Bodrum mavisinde buluşalım” diye konuştu.