Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Timleri tarafından yapılan araştırmada; Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden Y.K.’nin silahlı, birden fazla kişiyle konutta yağma suçundan 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Konuyla ilgili bölgede yapılan uzun süreli istihbari çalışmalar ve takip sonucu Y.K., tespit edilen adreste yakalandı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.