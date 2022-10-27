Şüpheli şahıs O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Jandarma 57 yaşındaki kadının çalınan parasını bularak kendisine teslim etti

Jandarma 57 yaşındaki kadının çalınan parasını bularak kendisine teslim etti

Edinilen bilgiye göre; hakkında birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma suçunu işlediği için 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.B. isimli şahıs Barıştepe Mahallesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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