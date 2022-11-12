Baba oğul kick boks yapan 43 yaşındaki Yunus Karaman ve 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman madalyaya doymuyor. İtalya’da düzenlenen dünya şampiyonasında kırık burnuyla altın madalya kazanmayı başaran Okan Buğra Karaman, “Antrenman sırasında yanlışlıkla arkadaşımın dizi burnuma geldi ve kırıldı. Dünya şampiyonasına 20-25 gün kalmıştı, bana 6 ay müddet verdiler ve bu süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Hakemlerden gizleyerek maça çıktım, şampiyon oldum. Şu an iyiyim ve çok mutluyum" dedi.

Baba oğul kick boks yapan 43 yaşındaki Yunus Karaman ve 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman madalyaya doymuyor. İtalya’da düzenlenen dünya şampiyonasında kırık burnuyla altın madalya kazanmayı başaran Okan Buğra Karaman, “Antrenman sırasında yanlışlıkla arkadaşımın dizi burnuma geldi ve kırıldı. Dünya şampiyonasına 20-25 gün kalmıştı, bana 6 ay müddet verdiler ve bu süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Hakemlerden gizleyerek maça çıktım, şampiyon oldum. Şu an iyiyim ve çok mutluyum" dedi.

İstanbul Güngören’de yaşayan 43 yaşındaki Yunus Karaman, uzun süre kick boks ile ilgilendi. Bir süre sonra çeşitli nedenlerde sporu bırakmak zorunda kalan Karaman’ın dünya şampiyonluğu hayali yarım kaldı. Yıllar içinde oğlunu spora yönlendiren Karaman, oğluyla birlikte spora da yeniden başladı. Lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman ile antrenmanlarını sürdüren baba, şampiyonalara katıldı. Birbirlerini hem çalıştıran hem destekleyen ikilinin başarıları da ardı ardına geldi. Okan Buğra, Türkiye şampiyonlukları elde ederken, baba oğul aynı turnuvada yan yana ringlerde mücadele verdi. Okan Buğra, Antalya’da düzenlenen Avrupa Kupası’nda 2’ncilik, bu yıl Özbekistan’da yapılan uluslararası turnuvada ise birincilik elde etti. Birlikte katıldıkları 2021 yılında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda baba 3’üncülük, oğlu 2’ncilik kazanırken, bu yıl gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda baba Yunus Karaman 3’üncü olmayı başardı.

Kırık burnuyla dünya şampiyonu oldu

İtalya’daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’na yaklaşık 20 gün kala yaptığı antrenmanda arkadaşının ayağının burnuna gelmesiyle genç sporcu sakatlık yaşadı. Hemen antrenörüyle birlikte hastaneye giden sporcunun burnunun kırıldığı anlaşıldı ve doktoru 6 ay boyunca antrenmanlara katılmasını yasakladı. Büyük şok ve üzüntü yaşayan Okan Buğra, şampiyonadan vazgeçmeyerek yoluna devam etti. Antrenörünün de desteğiyle kimi zaman acılar içinde şampiyonaya hazırlanan sporcu, çeyrek final ve yarı finalde burnuna darbe almamak için yoğun çaba sarf etti. Burnunun durumunu hakemlerden gizleyerek maçlara çıktığını anlatan Okan Buğra, final maçına çıkmaya hak kazandı. Çabalarının sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen genç sporcu, İtalya’da 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 54 kilo Full Contact’ta altın madalya almayı başardı. Baba oğul ve antrenörleri Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daştan ile turnuva sürecini anlattı.

“Hakemlerden gizleyerek maça çıktım ve şampiyon oldum"

10 yaşında spora başladığını ve dünya şampiyonluğu sürecinde yaşadığı sakatlığı anlatan Okan Buğra Karaman, “Babamın vesilesiyle başladım. Beden eğitim öğretmenliği okumak istiyorum. 2022 yılında ocak ayında Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldum. Final fobim vardı, onu yendim ve birinci oldum. Sonra ardı ardına şampiyonluk geldi. Kocaeli’nde de şampiyon olduktan sonra dünya şampiyonasına gittim. Yarı finaldeki rakibim Ukraynalıydı ve geçen senenin Avrupa şampiyonuydu, zor bir maç olacağını düşünüyordum. Türk bayrağını kendi kategorimde en yukarıya yükselttim. Antrenman sırasında yanlışlıkla arkadaşımın dizi burnuma geldi ve kırıldı buradan hemen hastaneye gittik. Çok zor bir süreçti benim için hem psikolojik hem antrenmanların yoğun geçmesi açısından. İlk maçımda burnuma darbe gelecek diye gerçekten çok korkuyordum. Fakat kendimi burnuma odaklarsam maçı alamayacağımı düşündüğüm için daha çok hırs ve azimle maçları aldım. Maça 20-25 gün kalmıştı ve burnum kırıldı bana 6 ay müddet verdiler ve bu süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Ama 20 gün sonra maçım olduğu ve 1 yıl boyunca emek verdiğim, gerçekten girmeyi çok istediğim bir şampiyona olduğu için bunu göz ardı ederek, hakemlerden gizleyerek maça çıktım ve şampiyon oldum. Burnumun kırık olmasıyla beraber yine turnuvaya katılmam benim için zor oldu, dünya şampiyonu oldum. Her zaman evde gördüğüm bir adamı maç atmosferinde gördüğü zaman insan kendini biraz daha rahat ve kendi evinde gibi hissediyor. Çünkü 7 yıl yaptığım spor boyunca insan babasını görünce rahatlıyor. Babamın bende en çok şikayet ettiği şey dövüşürken ayaklarımın çok açık olması, bu konuda beni çok uyarıyor. Evde çok antrenmanlarımız olmuyor ancak konuşmaya başladığımız zaman daha çok kick boks ve spor mevzuları evde çok açılıyor" dedi.

“Sürekli akşamları sabahlara kadar buz tutarak dünya şampiyonasına gönderdik"

Dünya şampiyonluğu hayalini oğlunun gerçekleştirmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Yunus Karaman, “Benim çocukluk hayalimdi milli takıma çıkmak, bunu çocuğumda yapabildiğim için çok mutluyum. Gece gündüz sürekli onun peşindeyiz, sürekli beraber çalışıyoruz. Beraber, bir arkadaş gibi en azından sokaklardan uzak tutuyorum. Ben kendimden çok o, maça çıktığında heyecanlanıyorum. Video bile çekemiyorum elim çok titriyor ama kendim çok rahat çıkıyorum. Hatta bir Avrupa Şampiyonası’nda yan yana iki ringde beraber çıkmıştık. Birbirimize bakarak maç yaptık, çok zevkli. Antrenman sırasında burnu kırıldığında hastaneye götürdük, doktor 6 ay süresinde kaynaması gerektiğini söyledi. Biz de bunu daha çok antrenman yaparak ve sürekli akşamları sabahlara kadar buz tutarak biraz daha ağrıyı az seviyede tutarak dünya şampiyonasına gönderdik. Birçok güçlü rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu, gerçekten çok gurur duydum. Benim çocukluk hayalimi onunla yaşamak daha güzel bir şeydi, daha mutlu oldum. Maçta tabii korktuk, burnuna gelirse daha da kötü olabilirdi. Yine de başardı, bayrağımızı yukarılara çıkarttı, çok sevinçliyiz. O beni eleştiriyor, ben onu eleştiriyorum. Yaşımdan dolayı biraz daha yavaş kalıyorum. Oğlumla katılmış olduğum Dünya Kupası’nda 2022 yılında ben de üçüncü olmuştum” ifadelerini kullandı.

“Maçını izleyemedim, şampiyon olduğunu duyunca gözümden yaş geldi"

Baba oğulun antrenörlüğünü yapan Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daştan, büyük bir azimle spor yaptıklarını anlattı. Okan Buğra’nın sakatlığına rağmen şampiyona devam etmesini değerlendiren Daştan, “Babası çok büyük destekçisi oldu, ilk günkü müsabakasından son müsabakasına kadar hep arkasındaydık. Kendisiyle gurur duyuyoruz, zor bir süreç geçirdi, hedef 2023. Baba 10 yaşında başladığında 17 yaşına kadar yenilgi almadı, bütün kulüpler arası müsabakalarda çok büyük başarıları var. Bu oğlunu da tetikledi. Sonra oğlu geldi, uzun bir süreçti. Antrenmanda burnu kırıldı, bunu saklamak zorunda kaldık, çünkü hedef İstiklal Marşı’ydı, hedef bayraktı, vatan, milletti. Onun için saklama gereği duyduk, o şekilde dünya şampiyonasına yolladık. Ardından oradaki İstanbul bölgesinden gelen hocalarımıza biz bu durumu anlattık. Okan’ın burnu kırık, ona göre teknik, taktik olayını yönlendirin dedik ve çok güzel yönlendirdiler. Zorlu üç rakibimiz vardı, emin olun maçını izleyemedim, hatta raund araları gittim geldim. Kızıma, oğluma sordum durumu, bir tık önde, bir tık önde son raund maç bitmiş. Geldim ’Çocuğa ne oldu?’ dedim, ‘Şampiyon oldu’ dedi. O an böyle elim ayağım boşaldı, gözümden yaş geldi" diye konuştu.