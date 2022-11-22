Antalya’da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kepez ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, geçtiğimiz Pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından Bozoğlu, evine geldi. Dün ağrıları artan Şevval Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bozoğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bozoğlu’nun cenazesi baba Sedat Bozoğlu ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı. Bozoğlu’nun cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.