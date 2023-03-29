Eskişehir’de tramvay yolundan giden hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kader, hemşire önlüğü örtülü tabutunda son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde staj gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitmek için evden çıkan ve tramvay yolundan seyreden Berkay E.’nin kullandığı hafif ticari aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden Kader Yürük, son yolculuğuna uğurlandı. 71 Evler Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına, Kader’in ailesi, yakınları ve çok sayıda Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenci arkadaşı katıldı. Ayşe ile Nasıf çiftinin 17 yaşındaki kızları Kader Yürük, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Tabutuna hemşire önlüğü örttüler

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi olan Kader Yürük’ün, staj gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitmek için evden çıktığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen cenaze töreninde Kader’in okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.