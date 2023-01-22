Öte yandan, 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli Eyüp Uzunoğlu’nun karşı yöne geçmeye çalıştığı esnada servis otobüsü ile çarpışması, metrelerce sürüklenmesi ve kazayı görenlerin koşuşturması yer alıyor.

Hendek’e bağlı Yeni Mahalle mevkiinde 15 Ocak’ta meydana gelen kazada, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) idaresindeki motosiklet çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Uzunoğlu ağır yaralanmıştı. 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Uzunoğlu’nun cenazesi, 16 Ocak Pazartesi günü Kırktepe Mahallesi Cami’de kılınan namazın ardından defnedilmişti.

Sakarya’da motosiklet ile servis otobüsünün çarpışması neticesinde 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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