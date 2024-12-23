Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın peşine düşen polis çok geçmeden aracı yakalarken, araçtan 17 yaşında ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı çıktı.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan asayiş ekipleri, şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADJ 205 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan araç, yaklaşık 700 metre süren kovalamaca sonucu askerlik şubesi kavşağında yakalandı. Aracın yanına gelen polis ekipleri, araç sürücüsü S.B. (17) ve yanında bulunan 17 yaşındaki C.T.’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edilirken, araç ruhsat sahibine ve sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve temin etmekten ceza kesildi.