Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dün akşam saat 18.00’de evden çıktıktan sonra kendisine ulaşılamayan 17 yaşındaki Arda Ak’tan haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan endişeli aile, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi’ndeki evlerinden saat 18.00 da ayrılan ve saatlerdir kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Arda Ak, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri ve mahallenin gençleri tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.

Ailesi; Arda’yı gören ve yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polise insaniyet namına haber vermesini istedi.