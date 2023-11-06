Türk sporcular, Balkan 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’ndaki 5 kategoride de şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya’nın Galati kentinde düzenlenen organizasyondaki tekler ve çiftler finalleri oynandı. Takım müsabakalarını zirvede tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, tekler ve çiftler maçlarında ise 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Tek kadınlarda Elifnur Demir, tek erkeklerde Mehmetcan Töremiş, çift kadınlarda Aleyna Korkut ile Nisanur Çimen, çift erkeklerde Arda Doğaç Atan ile Veysel Taşdemir, karışık çiftlerde de Mehmetcan Töremiş ile Aysu Arslan şampiyon oldu.

Milli takım Antrenörü Murad Sönmez, “Erzincanlı sporcularımız Uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil ederek madalyalar kazandırmaya şükürler olsun devam ediyorlar. Bize destek veren maddi manevi yanımızda olan herkese canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.