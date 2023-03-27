Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği U17 Celal Atik Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası heyecanı Yozgat’ta başladı. U20 Nasuh Akar Kadınlar Türkiye Şampiyonası ise 29-30 Mart tarihlerinde yapılacak.

Yozgat’ta 27-30 Mart günleri arasında düzenlenecek Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’na Yozgatlı milli güreşçiler Nasuh Akar ve Celal Atik’in isimleri verildi. Şampiyonada birçok ilden bine yakın sporcu başarılı olabilmek için ter dökecek. Müsabakalar sonunda kilolarında ilk üçe giren sporcular, Antalya’da yapılacak yıldızlar turnuvasına katılım sağlayacak. Orada gösterecekleri başarıdan sonra sıkletlerinde birinci olan güreşçiler ise Türkiye’yi, Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak. 17 ve 20 yaş altındaki şampiyona, 2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlara da hazırlık niteliğinde olacak.

Yusuf Gümüş: "Kilosunda ilk 3’e giren bir üst tura çıkacak"

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, şampiyonaya birçok ilden bine yakın sporcunun katılacağını söyledi. Gümüş, “Türkiye’ye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nı 27-30 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta planladık. Burada gençler ve yıldızların Türkiye şampiyonası yapılacak. Yaklaşık olarak yüz ilden bin sporcunun katılımı olacak. Bugün itibariyle de U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası, Yozgat’ta başladı. Burada kilolarında ilk üçe giren sporcular, Antalya’da yapılacak yıldızlar turnuvasına katılım sağlayacaklar. Orada göstermiş oldukları başarıdan sonra sıkletlerinde birinci olan sporcular ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil edecekler. Biz, 2024 Olimpiyatları’nın altyapısını burada oluşturuyoruz, bu sporcularımızla olimpiyatlara katılacağız” dedi.

Goncagül Yıldırım: "Bir senedir aralıksız şampiyonaya hazırlanıyorum"

Turnuvaya galibiyetle başlayan sporcu Goncagül Yıldırım, “Yalova’dan turnuvaya katılıyorum. İlk maçımı kazanacağımı düşünmemiştim ama rakibimi yendim, güzel başarı elde ettim. U20 şampiyonasını bekleyeceğim şimdi. Hedefimiz önce Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu sonra da dünya şampiyonluğu. Güreş çok zor, pazar günleri bile antrenman yapıyorum. Antrenmana gitmediğim gün yok, bir senedir iyi hazırlandım” şeklinde konuştu.

Abine İlyas: "Hedefim Türkiye şampiyonu olmak"

Trabzon’dan şampiyonaya katılan Abine İlyas da, “Bu şampiyonaya bir senedir hazırlanıyorum. Güzel geçmesini diliyorum. Bir sene hazırlandık ama her şey 4 dakika içerisinde belli olacak. Şampiyonaya hazırım. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Elif Şevval Koç: "Kazanamasaydım emeklerim boşa gidecekti"

İlk müsabakasını kazanan Elif Şevval Koç ise, “Trabzon’dan şampiyonaya katılıyorum. Hedefim şampiyonluk. Çok çalıştım, emek verdim. Yenilseydim emeklerim boşa gidecekti, çok üzülürdüm. Elimden geleni yaptım, inşallah final bekliyorum” cümlelerine yer verdi.