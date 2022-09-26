17. Uluslararası Caz Festivali, Önder Focan ve Barbaros konserleriyle sona erdi. Yerli ve yabancı izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Caz Günleri’nin dolu dolu geçtiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada bilinirliği artan festivallerden biri haline geldi” dedi.

17. Uluslararası Caz Festivali, Önder Focan ve Barbaros konserleriyle sona erdi. Yerli ve yabancı izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Caz Günleri’nin dolu dolu geçtiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada bilinirliği artan festivallerden biri haline geldi” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Caz Festivali sona erdi. İlk kez 2003 yılında düzenlenen festival pandemi nedeniyle 2 yıl düzenlenememişti. Tarihi Kızılkule Meydanında 4 gün süren festivale yerli ve yabancı yüzlerce kişi büyük ilgi gösterdi. Festivalde açılış konserini Klaipeda Castle Caz Band, ardından Caz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio verdi. Festivalin ikinci gününde Deniz Taşar’ın ardından Steffen Morrison sahne aldı. Etkinliğin üçüncü gününde caz müziğin iki duayen ismi Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith cazseverler ile buluştu. Carlton Jumel Smith performansıyla izleyenleri mest etti. Festivalin kapanış gününde ise Önder Focan Quarted Feat. Eylül Ergül’ün ardından Barbaros sahne aldı.

“Türkiye’de caz denilince Alanya akla geliyor”

17’nci kez müzikseverlere kapısını açan festivalin hem Türkiye’de hem de dünyada bilinirliğinin her geçen gün arttığını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Artık Türkiye’de caz denilince Alanya akla geliyor. Alanya’da bu yıl 17’ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Caz Festivalinin sonuna geldik. 19 yıldır aralıksız sürüyor. Gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada bilinirliği artan festivallerden biri haline geldi. Festival sürecince hem ülkemizden hem de Amerika, Litvanya ve Hollanda’dan mesleğinde kariyer yapmış elitlerinin bir araya geldiği caz programını izlemiş olduk. 4 gün boyunca dolu dolu yaşadık. Alanya’daki yerleşik yaşayan ve tatilcilerin yanı sıra ülkemizin farklı şehirlerinden müdavimlerinin katılımı oldu. Alanya’da 4 günlük sürede son derece keyifli, eğlenceli ve birbirinden güzel, unutulması zor bir hafta sonu geçti. Burada emek verenlere ve müzisyenlerimize teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize Alanya’mızda bulunan herkese güzel bir hafta sonu yaşatabildiysek” dedi.