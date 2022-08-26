Denizli’nin Çameli ilçesinde bu yıl 8.’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali dahilinde düzenlenecek Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, 17 ülkeden 80 sporcuyu ağırlayacak.

Denizli’nin Çameli ilçesinde bu yıl 8.’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali dahilinde düzenlenecek Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, 17 ülkeden 80 sporcuyu ağırlayacak.

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle devam ediyor. 27 Ağustos’a kadar devam edecek sürecek Festival etkinlikleri, 28 Ağustos-03 Eylül 2022 tarihleri arasında Yaylacık Dağı pistinde gerçekleşecek Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası heyecanıyla devam edecek. 17 ülkeden 80 sporcunun kupa için mücadele edeceği yarışlar, adrenalin tutkularını ağırlamaya hazırlanıyor.

"Çok yakında dünya şampiyonasının süper finalini Çameli’nde yapmış olacağız"

17 ülkeden 80 pilot katılacağı yarışma hakkında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu söyledi. Başkan Arslan, program çalışmalarını Büyükşehirle birlikte yürüttüklerini belirterek, “İnşallah Çameli ilçesinde dünya kupasını yapmak en büyük hedeflerimizler arasında yer alıyor. Bu projeyle ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yapıyoruz. Çok yakında dünya şampiyonasının süper finalini Çameli’nde yapmış olacağız. 27 ağustosta Çameli’nde deneme uçuşları olacak. 27 Ağustos ile 03 Eylül tarihleri arasında uçuşları başlatmış olacağız. Yarışamaya 17 ülkeden 80 yarışmacı katılacak. Yarışmada; Türkiye’den 25, İran 19, Almanya 5, Macaristan 4, ABD 5, Fransa 3, Hindistan 3 Ukrayna 2, Gürcistan 5, Estonya 1, Litvanya 1, Norveç 1, Moldova 1, Kazakistan 1, Romanya 2, Güney Afrika 1 ve Avusturya 1 olmak üzere toplam 80 pilot yer alacak” dedi.