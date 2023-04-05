Kocaeli’de 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Gebze Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapıldı. 17 kulüpten 65 sporcunun ter döktüğü yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ile Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gebze Atlı Spor Kulübünde iki gün süren şampiyonaya 17 kulüpten 65 sporcu katıldı. Yarışmalarda ilk günde 100, 80 ve 20 ile ikinci günde ise 60, 40 ve 20 kilometrelik kalifikasyon koşuları yapıldı. Yarışmalara katılım sağlayan kulüp başkanları, yöneticileri, sporcular ve ailelerin heyecanla izlediği ve bir o kadar da çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.