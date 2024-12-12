Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bimarhane isimli tiyatro oyunu ile 17 ilçede sanatseverlerle buluşuyor. İlk oyun 13 Aralık Cuma günü Çarşamba ilçesinde sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile 17 ilçede sahnelenecek “Dünya Ehli Olanlar Aynı Dilden Söyler” sloganıyla sahnelenen Bimarhane tiyatro oyunu ilk olarak 13 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Çarşamba ilçesinde sanatseverlerle buluşacak. Aralık ayında 17 ilçenin 9’unda sahnelenecek oyun her ay planlanarak diğer ilçelerle de buluşturulacak.

Bu kapsamda Bimarhane tiyatro oyunu ilk etapta 13 Aralık’ta Çarşamba ilçesi, 14 Aralık Terme ilçesi, 15 Aralık Vezirköprü ilçesi, 16 Aralık Alaçam ilçesi, 17 Aralık Bafra ilçesi, 18 Aralık Havza ilçesi, 20 Aralık Ayvacık ilçesi, 21 Aralık Kavak ilçesi ve 22 Aralık tarihinde Ladik ilçesinde sahnelenecek.

Bimarhane ile 4 ayrı yaşam hikayesi anlatılıyor. Osmanlı döneminde Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi’nde (Tımarhanesinde) geçenlere yer verilen oyunda dört akıl hastasının bakış açısı ile o dönem yansıtılıyor. Ödüllü yazar Murat Can Kibiroğlu’nun yazdığı, Cem Kaynar’ın yönetmenliğini yaptığı ve başarılı oyuncu kadrosundan oluşan tiyatro oyunu önemli mesajlar da veriyor.