Edremit Belediyesi tarafından bu sene 17.’si gerçekleşecek olan geleneksel 17. Şehit Hamdibey Yağlı Güreşleri 26. Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Edremit Güreşlerinde 32’si Başpehlivan alt boylara toplam 500 güreşçi kol bağlayacak. Tuzcumurat Mahallesi Çamcı yolu üzerinde ki güreş alanında yapılacak olan pehlivan güreşleri öncesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; müdürler ve personel ile toplantı yaparak planlamaları tekrar gözden geçirdi. Hazırlıkların titizlikle sürdüğünü ve son aşamasına gelindiğini belirten Başkan Arslan, tüm halkı Pehlivan güreşlerini izlemeye davet etti.

Geçen yıl, 13 farklı kategoride toplam 380 güreşçinin yarıştığı güreşlerde; başpehlivanlıkta 29 pehlivan er meydanına çıkmış, finalde rakibi Orhan Okullu’yu yenen Recep Kara Başpehlivan olmuştu.

Birbirinden iyi başpehlivanların yarışacağı 17. Edremit Şehit Hamdibey Güreşleri, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de Edremit Güreş Sahası’nda başlayacak.