Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Camikebir Mahallesi’nde inşa edilen 23 Nisan Parkı’nda eğlenen çocuklar ve ailelerine sürpriz bir ziyaret yaptı. Karşılarında belediye başkanını gören vatandaşlar hem park için teşekkür etti hem de taleplerini iletti.

Başkan Faruk Özlü, Camikebir Mahallesi’nde yapılan 23 Nisan Parkı’nda vatandaşlarla buluştu. Parkta oynayan çocukları tek tek seven Faruk Özlü, vatandaşların da büyük ilgisi ile karşılaştı. Millet Bahçesi birinci etap kısmının ardından sosyal yaşam alanı olarak Düzcelilere kazandırılan parkta çocuk oyun gruplarından yürüyüş yollarına, kameriyelerden spor ve piknik alanlarına kadar birçok donatının yapımı tamamlandı. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği parkta Özlü vatandaşlarla sohbet ederek belediyeden istek ve beklentilerini sormayı ihmal etmedi.

“Burası bizim için mükemmel oldu”

Vatandaşların beğenilerini samimiyetle dile getirdiği buluşmada aileler, “Burası bizim için mükemmel oldu. Aile ortamı olması, çocuklar için alanlar mükemmel düşünülmüş. Hakkınızı helal edin, sağ olun” ifadelerini kullandı.

Faruk Özlü de “Tüm imkanlarımız sizin için, çalışmalarımız henüz bitmedi. Sizler için yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Belediyemizden bir isteğiniz, arzunuz benden bir talebiniz olduğunda lütfen bildirin” dedi.

“Nefis bir alan”

Park hakkında açıklamada bulunan Başkan Faruk Özlü, Düzce’nin merkezinde ortaya çıkan park ihtiyacına karşılık yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu park yaklaşık 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. Burada çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri bir mekan oluşturduk. Kapasitesi yaklaşık 400 çocukluk bir parktır. Buna çok büyük ihtiyaç vardı. Millet Bahçesi 1. etabı bitirdiğimizde çocuklarımızın çok ciddi bir şekilde bu parka yüklendiklerini gördüm. O yüzden burayı yapmaya karar verdik. Burada kameriyeler var. Asar Deresi’nin kenarında çocuklarımız oynayacak kameriyelerde aileler kahvaltı yapacak, çay, kahve içecek. Düzce’nin merkezinin göbeğinde çok nefis bir alan oluşturduk.”