SASKİ, Kazımpaşa ve civar mahallelere kazandırdığı 17 bin 500 metrelik atık su hattı projesinde yüzde 88’lik bölümü tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa Mahallesi’nde atık su altyapısının gücünü artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla başlattığı projede önemli bir aşamayı geride bıraktı. 17 bin 500 metrelik yeni atık su hattının çalışmalar çerçevesinde 15 bin 400 metrelik kısmı tamamlandı. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, abonelerin ihtiyaçlarına modern ve çevreci projelerle cevap verdiklerini belirterek, “Kazımpaşa Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz bu önemli projeyle bölgenin altyapı geleceğini güvence altına alıyoruz. 17 bin 500 metrelik atık su hattı projesiyle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, bölgenin gelecekte artacak atık su taleplerine de yanıt vereceğiz. Son aşamasına geldiğimiz projeyi yeni yılın ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.