Aydın’da 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 11 ay 35 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın’da 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 11 ay 35 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında ekipler, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde şüpheli E.U.’nun 10 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 20 yıl 11 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.U., Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.