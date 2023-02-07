SAKARYA (İHA) – 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya yardımda öncü oldu. Marmara depremini yaşayan Sakaryalılar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle yıkıma uğrayan 10 kentte yaraların sarılması için mücadeleye devam ediyor. Şu ana kadar ise 25 yardım tırı ile enkaz kaldırma, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak 124 personel ve 55 aracın afet bölgesine gönderildiğini öğrenildi.

SAKARYA (İHA) – 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya yardımda öncü oldu. Marmara depremini yaşayan Sakaryalılar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle yıkıma uğrayan 10 kentte yaraların sarılması için mücadeleye devam ediyor. Şu ana kadar ise 25 yardım tırı ile enkaz kaldırma, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak 124 personel ve 55 aracın afet bölgesine gönderildiğini öğrenildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merkezi Kahramanmaraş olan ve farklı şehirlerde de yıkıma yol açan depremin ardından bölgeye yönelik yapılan çalışmaları koordine ediyor. Koliler içine konulan yardım eşyaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ biriminde toplandıktan sonra deprem bölgelerine gönderilmek için hazır hale getiriliyor. Toplanan yardımların bir bölümünü Başkan Yüce ve vatandaşlar deprem bölgesine birlikte uğurladı. STK’lar ile bireysel yardımların haricinde Sakarya’da belediye eliyle şu ana kadar 25 tır dolusu yardım toplandığı belirtildi. Battaniye, çadır, ısıtıcı, temizlik malzemesi, hijyen, kuru gıda, içlik, termal kıyafet, çocuk bezi, bebek maması gibi ürünleri taşıyan yardım konvoyu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay başta olmak üzere toplamda 10 ile dağıtılmak üzere yola çıktı. Ayrıca bölgedeki enkaz kaldırma, arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere 124 personel görevlendirildi. 70’i arama kurtarma ve teknik personel olan, aralarında şoförlerin de bulunduğu ekibin bölgeye ulaştığı öğrenildi. Büyükşehir 10 farklı şehirdeki yaraların sarılması için kullanılacak dozer, iş makinası, kamyon, ekskavatör, kepçe ve otobüsten oluşan toplamda 55 aracı afet bölgesine gönderdi.

“Gönüllü kurtarma birimi diye ekip oluşturmuştuk bugün işimize yaradı”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Depremin haberini alır almaz biz hemen İtfaiye Koordinasyon Merkezi’nde toplandık. Ve bütün ekip arkadaşlarımızı çağırdık. Kimisi izindeydi izinden geri döndürdük, kimisi evindeydi evinden geldi araçların, makinaların başına intikal ettirdik. Araçlarıyla beraber hazırlanan kurtarma ekiplerimiz ve koordinasyon tırımızı yola çıkardık. 6 araç ve 15 kurtarıcı ekibimizi ilk anda harekete geçirdik. Bunların yanında kurtarma köpeklerimiz de gitti. Akabinde bölge ile temas halinde olduk, Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’da, Kahramanmaraş’a intikal etti. Maraş’ta irtibat halindeyiz, ne tür talepleri varsa buradan gönderiyoruz. Aynı zamanda dün 11 tır bölgeye battaniye ve yiyecek gönderdik. Devamında tam 43 iş makinesi gönderdik ve onlara 15 tane daha ilave ediyoruz bugün tekrar göndereceğiz. Bir yandan iş makinaları, battaniyelerimizi, gıdalarımızı, kurtarma ekiplerimizi bölgeye intikal ettiriyoruz. 10 kişilik kurtarma ekibi daha hazırladık ve onlara da eğitim aldırmıştık öncesinde yani gönüllü kurtarma birimi diye ekip oluşturmuştuk bugün işimize yaradı” dedi.

“Çoluk, çocuk, memur, işçi herkes şuanda seferber durumda”

Sakarya’nın yardım eli hususunda ispatlandığını belirten Başkan Yüce, “Sakarya şuanda, Türkiye’de hemen hemen en çok yardım gönderen, en duyarlı olan illerden biri olduğunu ispatlamıştır. Gerçekten Sakarya bölge ile bütünleşti. Bölgedeki kardeşlerimizin yardımına koşmak için gece gündüz demeden, elinden gelen imkanları seferber ediyor. Çoluk, çocuk, memur, işçi herkes şuanda seferber durumda. Yoğun bir şekilde oradaki kardeşlerimize destek vermek ve oradaki yaraları sarmak üzere çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Kaynarca’dan da bir tır gönderdik, merkezimizden ve ilçelerimizden devamlı tırlar gidiyor. Dün 11 tane tırımızı göndermiştik, ondan önce 2 su yüklü tırımız gitti. Şuan tekrar 5 tır hazırlandı onları gönderiyoruz. Akşama kadar 5 tır daha hazırlanacak, onları da göndereceğiz. Yani bizim yüreğimiz şuanda o bölgede atıyor. Sakarya’da resmen seferberlik ilan edildi, tüm şehir dışarda; kar, kış fark etmeksizin. Onlar orada farklı acı çekiyor biz de onlara yardım edebilmenin acısını çekiyoruz” diye konuştu.