17 Ağustos 1999 felaketini yaşayan Kocaeli’de depremzedeler için kapılar ardına kadar açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Öğrenci Yurdu’nda ağırlanan depremzedeler yaşadıkları zor saatleri anlatıp, sunulan imkanlar dolayısıyla devlete ve Kocaelililere teşekkür etti.

17 Ağustos 1999 felaketini yaşayan Kocaeli’de depremzedeler için kapılar ardına kadar açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Öğrenci Yurdu’nda ağırlanan depremzedeler yaşadıkları zor saatleri anlatıp, sunulan imkanlar dolayısıyla devlete ve Kocaelililere teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremin ardından bazı afetzedeler Kocaeli’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tesislerine yerleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi Kartepe Öğrenci Yurdu’nda depremzedelerin sağlık hizmetinden giyimlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kocaeli’ye gelen depremzedelerin konaklama ihtiyacı İl Kültür Merkezinde kurulan kriz merkezinde, ayni ve nakit yardımları ise ilçelerdeki kaymakamlık merkezlerinde koordine ediliyor. Bugüne kadar 14 bin 22 depremzede kendi imkanlarıyla Kocaeli’ye gelirken, 814 depremzede ise KYK yurtları, kamu misafirhaneleri ve Büyükşehir Belediyesi tesislerine yerleşti. Öte yandan, 17 Ağustos’ta 7,4’lük büyük deprem yaşayan Kocaeli’nin İstanbul’dan sonra afet bölgesine en çok yardım gönderen kent olduğu öğrenildi.

"Evin içinde son anda kurtulduk"

Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan 70 yaşındaki Bahri Yalçın, "Depremden sonra dışarı çıktık ama üşüdük, tekrar içeri girdik. Sonra ikinci deprem oldu. İkinci depremin ardından toz duman içinde kaldık. Evin içinde son anda kurtulduk. Dışarıda çadırı kurduk ama kar yağıyordu. Soğukta donduk. Devlet yurduna geldik. Her şeyimiz dört dörtlük. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Kaldığımız yerde çok rahatız" dedi.

"Allah bizim ömrümüzden alsın, hükümetimizin ömrüne versin"

Kahramanmaraş’tan gelen bir diğer depremzede Songül Dağ ise, "Allah razı olsun, hükümetimiz bizi burada konaklattırıyor. Çok korktuk. Kıyametin alameti bu. Allah kimseye göstermesin. Gecenin 4’ünde kıyametti, başımıza şakır şakır döküldü evler. Çocuklarımı çağırıyordum ‘Anne ölüyor muyuz?’ diyorlardı. Eşim de ’Ölüyoruz hanım’ diyordu. ’Korkmayın, Allah bizi öldürse burada da öldürür’ dedim. Herkese montunu alıp inmesini söyledim. Battaniyelerimizi alıp aşağıya indik. Sürekli yağmur yağıyordu. Ateş yakıp ısındık. Dördüncü gün eşim buraya bıraktı bizi, kendisi de deprem bölgesine yardıma döndü. Allah bizim ömrümüzden alsın hükümetimizin ömrüne versin. Bizi burada ağırlıyorlar ve çok memnunuz" diye konuştu.

"Buradakiler depremi daha önceden yaşadıkları için daha iyi biliyorlar"

Depremi Malatya’da yaşayıp 3 gün dışarıda ateş yakarak ısındıklarını ifade eden Yaşar Akbaş, "Kocaeli halkına, insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bize kucaklarını açtılar. Depremden dolayı orada mağdur olup buraya geldik. Burada valimiz, kaymakamımız gelip ihtiyaçlarımızı soruyor. Çok teşekkür ediyoruz. Buradakiler depremi daha önceden yaşadıkları için daha iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da çok teşekkür ediyoruz çünkü bu yurtları boşalttı. Ateş yakmak suretiyle 3 gün dışarıda soğukta kaldık. Bu büyük bir hizmet. Çok memnunuz ve çok rahatız. Rabbimden gelen her şeye şükürler olsun. O verdi, o istediği gibi alabilir. Yurttaki çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Bize iyi bakıyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin, onun sayesinde biz burada rahatız" ifadelerini kullandı.