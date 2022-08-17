Arama kurtarma ekiplerinin köpekleri de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Resmi, özel sektör ve STK ekipleriyle birlikte Mudanya ilçesi Mütareke meydanında anma programı düzenlendi. AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu’nun katıldığı programda vatandaşlara afetlere hazırlık konusunda bilgi verilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında ekipler vatandaşlara arama kurtarma malzeme araç ve ekipmanlarının tanıtımı yaparken, ayrıca çocuklara uygulamalı olarak afet anı doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi

Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi

Marmara’yı yıkan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıldönümü, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen törenle Bursa’da anıldı. Mudanya ilçesinde AFAD öncülüğünde tüm arama kurtarma ekipleri stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

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