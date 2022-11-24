Körfez ilçesinde bulunan 17 Ağustos Cami’nin çevresi yenilenecek. Çalışmalar çerçevesinde 1250 metrekarelik alan yeşillendirilecek ve 500 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturulacak.

Körfez ilçesinde bulunan 17 Ağustos Cami’nin çevresi yenilenecek. Çalışmalar çerçevesinde 1250 metrekarelik alan yeşillendirilecek ve 500 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturulacak.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yukarı Hereke Kalıcı Konutlarda bulunan 17 Ağustos Cami’nin çevresini düzenleme çalışmalarına başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, halk meclisi ziyaretleri çerçevesinde incelenen alanda çalışma yapılması için talimat vermiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak proje yapılması için proje hazırlanmıştı.

Bu hafta itibariyle başlayan çalışmalar çerçevesinde, 1250 metrekarelik alan yeşillendirilecek ve 500 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturulacak. 1250 metrekarelik alana rulo çimin serileceği projede, otomatik sulama sistemi de kurulacak. Çalışmanın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.