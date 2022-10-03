Menteşe Kültür ve Sanat Şenliklerinde düzenlenen 16’ncı Trap-Skeet-Kurşun atış yarışması Düzeyn Mevkiinde gerçekleşti Atışlara Menteşe’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden 60 atıcı katıldı.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliklerinde düzenlenen 16’ncı Trap-Skeet-Kurşun atış yarışması Düzeyn Mevkiinde gerçekleşti Atışlara Menteşe’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden 60 atıcı katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kültür ve Sanat Şenliklerinde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz trap - skeet ve kurşun atışlarına çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılım oldu. Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü şenlik çerçevesinde düzenlenen atış yarışmalarında başarılı çalışmalar yürütüyor. Biz de bu yarışmalara katkı sağlamaktan ve paydaşı olmaktan mutluyuz. Katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

Trap - Skeet - Kurşun olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan etkinlikte Skeet atışlarında; Hamdi Baş birinci, Mehmet Uzar ikinci, İbrahim Civanşah Kalay üçüncü oldu. Kurşun Atışlarında Nevrez Bütün birinci, Ali Gencer ikinci, Serkan Öztürk üçüncü, Ali Öztürk dördüncü ve Mehmet Çelebi beşindi oldu. Trap atışlarında ise Fahri Aydın birinci, Hasan Çapar ikinci, Ali Rıza Günaydın üçüncü, Mehmet Kuşar dördüncü, Kenan Tezcan beşinci ve Yaşar Tultak altıncı oldu.

Atışların sonunda Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneğine ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver ve Yavuz Kayı tarafından verildi.