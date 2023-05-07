Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi E. Zafer Hoşgün, Dr. Öğr. Üyesi M. İnanç Onur, Fakülte Sekreteri Mehmet Gül, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.

Görüşmede üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan “Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması” ele alındı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile yıllardan beri önemli çalışmalara ve iş birliklerine imza attıklarını aktararak, “Eskişehir Teknik Üniversitesi bizim için çok değerli. Özellikle de Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile güç birliği yapmak hem Eskişehir hem de sanayi sektörü için çok önemli bir kazanım" dedi. Eskişehir sanayisi olarak öncelikli hedeflerinin yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretimine yoğunlaşmak olduğunu bu çerçevede Mühendislik Fakültesi’nin düzenlemiş olduğunu Proje Fuarı ve Yarışmasını değerli bulduklarını aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisi olarak öncelikli hedefimiz yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin sayısını artırmak. Bu hedefimize ulaşmada üniversitelerin bizlere sunacağı katkılar çok değerli. Üniversite - Sanayi iş birliğinde ezberleri bozmak adına gençlerimizin projelerine sahip çıkmak, bu projelerini doğrudan sanayicilerimize sunmalarını sağlamak için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl yeniden ‘Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması’nı ev sahipliğimizde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması”nın Eskişehir OSB ev sahipliğinde yapılacak olmasından dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkürlerini ileten Dekan Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ise, “Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler iyi çalışılmış, iyi düşünülmüş, üzerinde emek olan, yaygın etkisi olan, sanayiye ve akademiye önemli katkılar sunacak olan projeler. Bu projeleri düzenlenen yarışma ve fuar sayesinde sanayi temsilcilerine sunuyor olmak, ileride hayata geçirilebilecek olan iş birliklerine de zemin hazırlıyor. Fuarın sanayimizin merkezinde yapılmasına imkân sağladıklarını için Eskişehir OSB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.