Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremden etkilenen Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder’den yaşam belirtisi alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremden 166 saat sonra ulaşılan Erengül Önder kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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