Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Tokat’ı İç Anadolu ve Karadeniz’e bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olan kar, trafik akışını olumsuz etkilerken Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için gün boyu aralıksız çalıştı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas’tan yürüyüş yapmak için bölgeye giden doğa yürüyüşü grubu, yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıbel’de mola verdikten sonra yürüyüş planlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı. Soğuk hava ve karlı manzara, bölgedeki doğa severlerin ilgisini çekerken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.