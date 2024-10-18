Çorum’da yağışların mevsim sıcaklıklarının altında olması sebebiyle, 161 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı’nda 5,7 milyon metreküp su kaldı. Su alımının durdurulduğu barajın altındaki eski karayolu ise yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da, bu yıl da kar ve yağmur yağışlarının beklenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Koçhisar Barajı’ndaki su seviyesindeki düşüş ürkütücü boyutlara ulaştı. 2011 yılından beri Çorum il merkezi ve Alaca ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 13 köyün de tarımsal sulama amacıyla faydalandığı Koçhisar Barajında Su rezervi 5,7 milyon metreküpe kadar düştü. 161 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi üzerine içme suyu alımı durduruldu. Baraj gölünde su seviyesini düşmesiyle birlikte eski Yozgat-Alaca karayolu da gün yüzüne çıktı.

Barajlar kırmızı alarm veriyor, gözler yağışlara çevrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan raporda ‘olağanüstü kurak’ olarak gösterilen kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yenihayat ile Hatap barajlarında da doluluk oranı büyük ölçüde düştü. Toplam 12 milyon metreküpe yakın bir kapasitesi bulunan Hatap Barajı’nda su seviyesi 3 milyon metreküpe gerilerken doluluk oranı ise yüzde 28 oldu. 26 milyon 703 bin metreküp rezervi bulunan Yenihayat Barajı’nda ise doluluk oranı ise yüzde 36 olarak ölçüldü. Çorum Barajı’nda ise 4 milyon 530 bin metreküp su bulunuyor. Enerji üretimi ve sulama amaçlı kullanılan Obruk Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 60 seviyesine geriledi.

"Barajda çok büyük çekilme oldu"

İnce Köyü muhtarı Kemal Kılıç, Koçhisar Barajı’nın içme suyu ve sulama amaçlı kullanıldığını belirterek, “Kuraklık ve vahşi sulama yapıldığından dolayı göl çekildi. Kar yağmadı kuraklık oldu. Köyümüz ile baraj arasında 1,5 kilometrelik alanda su çekildi. Barajın toplam alanı 12 bin 750 bin metrekareydi, 161 milyon metreküp su vardı. Bu yıl kar yağmadı. Kuraklık nedeniyle çiftçi de perişan ve mağdur oldu. Göl alanında bayağı çekilme oldu. 2012 yılında gölette su tutulmaya başladığında baraj gölündeki su bizim köye kadar ulaşıyordu” dedi.

"Baraj gölü altındaki Yozgat karayolu gün yüzüne çıktı"

Baraj gölünde su seviyesini düşmesiyle birlikte eski Yozgat-Alaca karayolunun gün yüzüne çıktığını anlatan Kılıç, “2021 yılında yine kuraklık vurdu. Eski Yozgat yolu var. Biz traktörle Alaca’ya gidip geliyorduk. Suyun altında kalan Yozgat yolu tekrar gün yüzüne çıktı. Suyumuzu tasarruflu kullanmamız lazım. Aynı sorun bizde var. Su kaynaklarının kurumasıyla birlikte bizde içme suyu sorunu yaşıyoruz. Su deposunu dolduruyoruz üç saatte bitiriyor. Vatandaşlarda perişan. Koçhisar barajını besleyen Eymirözü ve Kırımözü dereleri vardı. Şu anda her iki dere de kurudu” şeklinde konuştu.

“5 milyon metreküp su kaldı”

161 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda 5 milyon metreküp su kaldığını açıklayan Koçhisar barajını görüyorsunuz. Çok büyük çekilme oldu. Barajın 12 bin 700 dönüm alanın 5 bin 700 dönümde ancak su kaldı. Şuanda barajdan Çorum’a ve Alaca’ya içme suyu verilmiyor. Su seviyesi Çok kritik bir durum. Keşke böyle olmasaydı. Kar yağmazsa barajımız dolmaz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.