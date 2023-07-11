DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin önemli doğal güzelliklerinden Bağbaşı Yaylası’ndaki 1600 rakımlı yangın kulesine kadar yürüyen doğaseverler, gece karanlığında oluşan kent manzarasını zirveden seyretti.

Denizli Doğa Yürüyüş Grubu (DOĞADEN) tarafından Bağbaşı Yaylasındaki 1600 rakımlı yangın kulesine yaz etkinlikleri – sportif faaliyetler çerçevesinde gece yürüyüşü düzenlendi. Teleferikle Bağbaşı Yaylasına çıkan 79 dağcı, doğa tutkunu, yangın kulesine kadar yürüdü. Zirveden güneşin batışıyla birlikte eşsiz Denizli manzarasını seyir eden dağcılar, fener ve kafa lambalarıyla birlikte gece karanlığında yaklaşık 3 saat yürüyerek zirveden Bağbaşı’na geri indi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Grup Başkanı İbrahim Yavuz Keskin, "Denizli de yürüyüş, tırmanış etkinlikleri yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dağcılık Federasyonu’na bağlı spor kulübüyüz. Her pazar Denizli’nin belli bir bölgesi ve komşu illere yürüyüş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu da yaz etkinlikleri sportif faaliyetler çerçevesinde gece yürüyüşü düzenledik. 79 dağcı ve doğa tutkunumuzla birlikte teleferikte buluştuk. Teleferikle Bağbaşı Yaylasına çıktık. Yaklaşık 1600 rakımda bulunan yangın kulesine kadar yürüdük. Burada güneşin batışını ve eşsiz Denizli manzarasını hep birlikte seyir ettik. Etkinliğimizde asla ateş yakılmadı. Fenerler ve tepe lambalarıyla 1600 rakımdan gece karanlığında yürüyerek Bağbaşı’na geri indik. Sıcak yaz günlerinde serin ve çok farklı bir gece yaşadık. Gece yürüyüşümüzü sorunsuz bir şekilde yaklaşık üç saatte tamamladık. İki hafta sonra da Şirinköy Mahallemizde yine gece yürüyüşümüz olacak. Burada da 1300 rakımlı Barış Tepeye yürüyüp gün batımını izledikten sonra geri ineceğiz. Doğa tutkunlarını ve dağcılarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.