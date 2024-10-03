Bilecik’te çıkardığı duman ve araçların maden ocağından çektiği malzemeler sonrası oluşan tozdan ’Çukurören Biberi’nin üretimi tehlikeye soktuğu iddiaları İl Genel Meclisi’nde görüşüldü. Hazırlanan raporda, "Maden sevkiyatını müteahhit firmanın çektiği tespit edilmiş olup yüksek tonajda yük taşındığı ve hız limitlerine uyulmadığı görülmüştür" denildi.

Bilecik merkezce bağlı Çukurören köyünde 160 yıl önce Türkiye’ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli ’Çukurören Biberi’nin hasadı devam ederken, muhtar ve köylüleri fabrikanın çıkardığı duman ve araçların maden ocağından çektiği malzemeler sonrası oluşan tozdan üretimin düştüğünü iddia etmişlerdi. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kırmızıbiber üretimin tehlikeye girmesinin ardından İl Genel Meclisi harekete geçti. Köy halkının şikayetleri sonrasında İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri, Safi Çimento Fabrikası’nın çevreye ve tarıma verdiği zarar iddialarını bölgede inceleyerek İl Genel Meclisine rapor sundu.

Raporda her şey ortaya çıktı

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından İl Genel Meclisine sunulan raporda “Tarımsal ürünlerin devamı için önlem olarak söz konusu yolların asfaltlanması, baca filtrelerinin çalıştırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tozlanma olduğu görüldü

Sağlık Komisyonu tarafından İl Genel Meclisine sunulan raporda, fabrika etrafında bulunan hammadde ocaklarından fabrikaya giden yol üzerinde yüksek oranda tozlanma olduğu ve yolun devamlı suretle ıslatılmadığı aktarıldı. Sağlık Komisyonu tarafından İl Genel Meclisine sunulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre fabrika etrafında bulunan hammadde ocaklarından fabrikaya giden yol üzerinde yüksek oranda tozlanma olduğu görülmüş yolun devamlı suretle ıslatılmadığı, tespit edilmiştir. Önlem olarak söz konusu yolların asfaltlanması öngörülmektedir.Maden sevkiyatını müteahhit firmanın çektiği tespit edilmiş olup yüksek tonajda yük taşındığı ve hız limitlerine uyulmadığı görülmüştür. Maden ocaklarının etrafına hayvan ve insan girmemesi konusunda uyarı-ikaz levhaları konmalı ve güvenlik şeridi çekilmelidir. Beyce kalker ocağı etrafına güvenlik şeridi çekilmesi gerekmektedir.(Firma yetkilileri güvenlik şeridi çekileceğini beyan etti). Beyce taş ocağından Çukurören’e kadar olan yolun asfaltlanması veya betonla kaplanması gerekmektedir. Şikayet söz konusu olan fabrika bacaları, fabrika çalışmadığı için incelenememiştir."

Baca filtrelerinin çalıştırılması gerekmektedir

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda ise Bilecik’in coğrafi tescilli ürünü olan Çukurören Biberi yetiştiricilerinin şikayetlerine yer verilirken fabrikanın baca filtrelerinin çalıştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Hazırlanan raporda şu maddelere yer verildi;

"Buna göre fabrika etrafında bulunan hammadde ocaklarından fabrikaya giden yol üzerinde yüksek oranda tozlanma olduğu görülmüş yolun devamlı suretle ıslatılmadığı tespit edilmiştir. Tarımsal açıdan kuru tarım (Buğday, arpa) sulu tarım olarak da sebze ağırlıklı olmak üzere çeşitli meyve üretiminin olduğu, Çukurören köyümüzde özellikle 150 yıldır değişmeyen ata tohumu ile üretilen ve ilimizin nadir coğrafi tescilli ürünlerinden Çukurören biberi yetiştiriciliğinin tozlanmadan kaynaklı çok büyük zararlar gördüğü, üretimin her geçen yıl düştüğü, safi çimentonun bacasından salınan duman ve küllerden dolayı köylülerce şikayet konusu olduğu, Tarımsal ürünlerin devamı için önlem olarak söz konusu yolların asfaltlanması, baca filtrelerinin çalıştırılması gerekmektedir. Maden sevkiyatını müteahhit firmanın çektiği tespit edilmiş olup yüksek tonajda yük taşındığı ve hız limitlerine uyulmadığı görülmüştür. Beyce taş ocağından Çukurören’e kadar olan yolun asfaltlanması veya betonla kaplanması gerekmektedir.

Raporlar il müdürlüğüne gönderilecek

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporların konu ile ilgili denetim ve yaptırım yetkisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi İl Genel Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Köy muhtarı yetkililerden yardım istemişti

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, İHA’ya yaptığı röportajda “Görmüş olduğunuz gibi akşam yine Safi Çimento bacalarından duman çıkıyor. Kaç sefer bunları uyarmamıza rağmen buna bir çözüm bulamadılar. Yetkileri de söyledik. Görmüş olduğunuz gibi etraf köylere hepimize zarar veriyor. Zaman istediler zaman verdik. Ama yine yapıyor bacalarından. Artı bunların görmüş olduğunuz gibi arkamızda maden ocakları var. Bu maden ocaklarının yollarını bizim bu yolları kullanıyorlar. Buradaki bizim tescilli biber ürünlerimiz var, fidanlarımız var bunlara çok büyük bir zarar veriyor” ifadelerine yer vermişti.